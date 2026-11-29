Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:27 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:27 AM IST
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आरोग्य मेला
जानसठ : राजपुर कलां स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेला सुबह 10 बजे से।
पुरकाजी : क्षेत्र के शेरपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेला सुबह 10 बजे से।
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सांस्कृतिक कार्यक्रम
शहर : मुस्तफाबाद पचैंडा गांव में रागिनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।
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किसान बैठक
शहर : शामली रोड स्थित खांजापुर में किसान समिति की बैठक दोपहर 12 बजे।
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व्यापारी बैठक
शहर : शहर के रुड़की रोड पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की बैठक दोपहर 02 बजे से।
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जानसठ : राजपुर कलां स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेला सुबह 10 बजे से।
पुरकाजी : क्षेत्र के शेरपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेला सुबह 10 बजे से।
सांस्कृतिक कार्यक्रम
शहर : मुस्तफाबाद पचैंडा गांव में रागिनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से।
किसान बैठक
शहर : शामली रोड स्थित खांजापुर में किसान समिति की बैठक दोपहर 12 बजे।
व्यापारी बैठक
शहर : शहर के रुड़की रोड पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की बैठक दोपहर 02 बजे से।