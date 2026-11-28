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मुजफ्फरनगर। साइबर ठगी करने वाले गिरोह को कमीशन पर बैंक खाता उपलब्ध कराने के आरोप में साइबर थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के बैंक खाते में करीब 25.64 लाख रुपये की संदिग्ध धनराशि का लेनदेन सामने आया है। इस खाते के संबंध में महाराष्ट्र, झारखंड और मध्य प्रदेश में साइबर ठगी की चार शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन बरामद किया है।आरोपी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अधिकारी बनकर लोगों को बीमा लाभ दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगी करने वालों के साथ जुड़ा था।एसएसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल प्रतिबिंब पर मुजफ्फरनगर से संबंधित एक बैंक खाता संदिग्ध गतिविधियों के चलते सामने आया था। जांच में पता चला कि इस खाते का इस्तेमाल मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और का अधिकारी बनकर लोगों को बीमा लाभ का लालच देकर ठगी की रकम प्राप्त करने में किया जा रहा था।साइबर थाना पुलिस ने खाते की गहन जांच की तो उसमें करीब 25.64 लाख रुपये का लेनदेन मिला। साथ ही विभिन्न राज्यों में साइबर धोखाधड़ी से संबंधित चार शिकायतें भी दर्ज मिलीं। इसके बाद पुलिस ने बैंक खाता संचालक कुलदीप (30) निवासी शिवपुरी, कस्बा खतौली को गिरफ्तार कर लिया।दो प्रतिशत कमीशन पर उपलब्ध कराया था बैंक खातापुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पहले श्री श्याम क्रेन सर्विस के नाम से क्रेन का काम करता था। इसके लिए उसने श्री श्याम कॉन्ट्रेक्टर के नाम से फर्म बनाकर खतौली स्थित एचडीएफसी बैंक में खाता खुलवाया था। काम बंद होने के बाद उसके साथ रहने वाले आशीष ने परिचितों के व्यावसायिक लेनदेन के लिए खाते में रकम मंगवाने के बदले दो प्रतिशत कमीशन देने का लालच दिया। आरोपी इसके लिए तैयार हो गया। आरोपी के अनुसार, आशीष कई बार उसके खाते में रकम ट्रांसफर करवाता था और उसे अपने साथ बैंक ले जाकर धनराशि निकलवाता था। इस दौरान साहिल उर्फ नितिन निवासी गाजियाबाद भी आशीष के साथ आता था। खाते से निकाली गई रकम में से दो प्रतिशत कमीशन कुलदीप को दिया जाता था, जबकि बाकी धनराशि साहिल उर्फ नितिन को सौंप दी जाती थी।दिल्ली में भी दर्ज है प्राथमिकीपुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ साइबर थाना मुजफ्फरनगर में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा साइबर थाना नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में भी एक प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस आरोपी से पूछताछ के आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।