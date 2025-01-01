Muzaffarnagar News: भाजपा और सपा ने एक-दूसरे पर उठाई उंगली...पुलिस ने रोके हाथ

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सुबह नौ बजे कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान और सहकारी बैंक के संचालक अमित चौधरी समर्थकों के साथ मतदान करने पहुंचे। पूर्व मंत्री मतदान के बाद वापस लौट गए लेकिन राज्यमंत्री खुद को शिक्षक प्रत्याशी का चीफ इलेक्शन एजेंट बताते हुए केंद्र पर डटे रहे।मतदान के दौरान एक कक्ष में खड़े सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी एडवोकेट, गौरव जैन और मोनिका चौधरी के साथ मतदान को लेकर आरोप लगाए। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हुई।एक-दूसरे पर मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया। भाजपा नेता सुनील दर्शन और सपा जिलाध्यक्ष के बीच कहासुनी हुई। सिटी मजिस्ट्रेट दीपक कुमार पाल, सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा और अन्य पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव किया। कौशल विकास राज्यमंत्री ने भी भाजपा कार्यकर्ताओं को समझाकर वापस भेजा। दोनों पक्षों के बीच यहां काफी देर तक नोकझोंक होती रही।हंगामे की जानकारी मिलने के बाद पर्यवेक्षक, डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे और मतदान कर्मचारियों से मामले की जानकारी ली।नौटंकी करना सपा की आदत : कपिल देवफोटोकौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मतदान केंद्र पर सपा की ओर से बुलाए गए लोग प्रत्याशी का कार्ड लेकर घूमते मिले। नौटंकी करना सपा की आदत है। सपा लोगों को गुमराह करती है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के रामपुर में दिए गए बयान पर कहा कि सपा को चाहिए आजम खां को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दें।मतदान को प्रभावित कर रहे थे मंत्री : जिया चौधरीफोटोसपा जिलाध्यक्ष जियाध्यक्ष जिया चौधरी एडवोकेट ने कहा कि भाजपा के मंत्री कपिल देव अग्रवाल मतदान को प्रभावित कर रहे थे। खुद को प्रत्याशी का चीफ इलेक्शन एजेंट भी बताने लगे। सपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव को प्रभावित करने का विरोध किया। भाजपा ने मतदान को धीमा करने का काम किया। हमारी ओर से शिकायत की गई है।वर्जनमतदान प्रक्रिया सुचारु रही। किसी भी मतदाता को केंद्र पर पहुंचने से नहीं रोका गया। केंद्र के बाहर कुछ देर के लिए भीड़ जमा होने लगी थी, जिसे पुलिस ने समझाकर वापस भेज दिया। - उमेश मिश्रा, डीएम