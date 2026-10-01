Muzaffarnagar News: सीएससी आईडी चालू करने के नाम पर रुपये मांगने का आरोप

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गुलजार अली ने बताया कि वह गांव में जनसेवा केंद्र संचालित करता है। करीब पंद्रह दिन पहले उसकी सीएससी आईडी बंद हो गई थी। आईडी दोबारा चालू कराने के लिए उसने सीएससी के जिला प्रबंधक कार्यालय में आवेदन किया था। आरोप है कि मंगलवार शाम विभाग का एक कर्मचारी उसकी दुकान पर पहुंचा। उसने खुद को सीएससी समन्वयक बताते हुए आईडी के भौतिक सत्यापन के नाम पर दुकान के अंदर की तस्वीरें खींचीं। कर्मचारी ने आईडी चालू करने के लिए साढ़े पांच हजार रुपये की मांग की। थोड़ी देर बाद आरोपी ने गुलजार अली को व्हाट्सएप कॉल की और इस बार आईडी चालू कराने के लिए सत्ताइस सौ रुपये मांगे।जानसठ की उपजिलाधिकारी रश्मि लांबा ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं था। रश्मि लांबा ने आश्वासन दिया कि मामले की पूरी जांच कराई जाएगी। यह जांच आरोपों की सत्यता का पता लगाएगी।