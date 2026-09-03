फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Accusation of swindling 15.48 lakh under the pretext of selling land.

Muzaffarnagar News: जमीन बेचने के नाम पर 15.48 लाख रुपये ठगने का आरोप

Thu, 03 Sep 2026 11:34 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
Accusation of swindling 15.48 lakh under the pretext of selling land.
- स्लोगन लिखे पोस्टर लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा परिवार
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव पुरबालियान निवासी खालिद के परिवार ने जमीन बेचने के नाम पर 15 लाख 48 हजार रुपये ठगने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार शुक्रवार को हाथों में स्लोगन लिखे पोस्टर लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा और कार्रवाई की मांग की।
पीड़ित खालिद ने एसएसपी संजय कुमार वर्मा को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वर्ष 2022 में उसने गांव के कुछ लोगों से कृषि भूमि का सौदा 15 लाख 48 हजार रुपये में किया था। 9 लाख 98 हजार रुपये ऑनलाइन और 5 लाख 50 हजार रुपये नकद दिए थे।
विज्ञापन

कुछ जमीन का बैनामा उसकी भाभी के नाम हो गया था। कुछ जमीन का बैनामा होना रह गया था। अब बैनामा नहीं किया जा रहा है। थाना पुलिस और सीओ स्तर से जांच भी हो चुकी है। एक आरोपी दुबई चला गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

थाना पुलिस और सीओ स्तर से जांच भी हो चुकी है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि जांच के आदेश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed