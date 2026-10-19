Muzaffarnagar News: निजानंद आश्रम में निकाली गई श्रीजी की शोभायात्रा
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:49 PM IST
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:49 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
रतनपुरी। श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी के 54वें वार्षिक महोत्सव के समापन पर श्रीजी की शोभायात्रा धूमधाम से निकली गई। भंडारे में दूर-दराज से आए सुंदरसाथ ने प्रसाद ग्रहण किया।
ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्रपाल रसवंत ने बताया कि श्री निजानंद आश्रम ट्रस्ट रतनपुरी के परमहंस सदगुरु महाराज श्री रामरतन दास की पुण्य स्मृति में आयोजित 54वें वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ 13 अक्तूबर को श्री कुलजम स्वरूप के 108 अखंड परायण पाठों के साथ हुआ था।
समारोह के समापन पर श्रीजी की मंगल आरती की गई। मुख्य धर्मोपदेशक विजय जी महाराज एवं सुशांत ने तारतम दीक्षा दी। श्रीजी की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। विभिन्न शहरों से आए सुंदरसाथ के प्रतिनिधियों द्वारा निजानंद संप्रदाय का ध्वजारोहण किया गया।
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मंचीय कार्यक्रमों का संचालन सुनील तनेजा ने किया। श्री निजानंद आश्रम ट्रस्ट के नरेंद्र ग्रोवर, कुलदीप भगत, मुकेश वर्मा, चरण सिंह शर्मा, डॉ. चतरसैन छाबड़ा, सुरेंद्र चौधरी, गुलशन कुकरेजा, नवनीत अरोरा का सहयोग रहा।
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रतनपुरी। श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी के 54वें वार्षिक महोत्सव के समापन पर श्रीजी की शोभायात्रा धूमधाम से निकली गई। भंडारे में दूर-दराज से आए सुंदरसाथ ने प्रसाद ग्रहण किया।
ट्रस्ट के अध्यक्ष महेंद्रपाल रसवंत ने बताया कि श्री निजानंद आश्रम ट्रस्ट रतनपुरी के परमहंस सदगुरु महाराज श्री रामरतन दास की पुण्य स्मृति में आयोजित 54वें वार्षिक महोत्सव का शुभारंभ 13 अक्तूबर को श्री कुलजम स्वरूप के 108 अखंड परायण पाठों के साथ हुआ था।
विज्ञापन
समारोह के समापन पर श्रीजी की मंगल आरती की गई। मुख्य धर्मोपदेशक विजय जी महाराज एवं सुशांत ने तारतम दीक्षा दी। श्रीजी की भव्य शोभायात्रा निकाली गई। विभिन्न शहरों से आए सुंदरसाथ के प्रतिनिधियों द्वारा निजानंद संप्रदाय का ध्वजारोहण किया गया।
विज्ञापन
मंचीय कार्यक्रमों का संचालन सुनील तनेजा ने किया। श्री निजानंद आश्रम ट्रस्ट के नरेंद्र ग्रोवर, कुलदीप भगत, मुकेश वर्मा, चरण सिंह शर्मा, डॉ. चतरसैन छाबड़ा, सुरेंद्र चौधरी, गुलशन कुकरेजा, नवनीत अरोरा का सहयोग रहा।