फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Shopkeeper arrested for selling firecrackers without a license

Muzaffarnagar News: बिना लाइसेंस पटाखे बेचने पर दुकानदार गिरफ्तार

Mon, 19 Oct 2026 11:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Shopkeeper arrested for selling firecrackers without a license
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। दीपावली के मद्देनजर अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया हुआ है। अभियान के तहत शहर कोतवाली पुलिस ने हनुमानपुरी से एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 31 किलोग्राम पटाखे बरामद किए हैं।

शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार शर्मा ने बताया कि 18 अक्तूबर को मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने हनुमानपुरी में कार्रवाई की। इस दौरान बिना लाइसेंस अवैध रूप से पटाखों की बिक्री करने के आरोप में हर्ष गर्ग निवासी हनुमानपुरी, रामलीला टिल्ला को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 31 किलोग्राम पटाखे बरामद हुए। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed