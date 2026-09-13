Moradabad News: बाइक की टक्कर से युवक की मौत, अज्ञात चालक पर रिपोर्ट दर्ज

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मृतक की पहचान 30 वर्षीय रवि पुत्र शांति के रूप में हुई है। वह शुक्रवार शाम गांव के आसिफ की दुकान के सामने खड़ा था। तभी एक अज्ञात बाइक चालक ने लापरवाही से उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रवि गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे तुरंत इलाज के लिए मुरादाबाद के हायर सेंटर ले गए। लेकिन इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। रवि अपने पीछे पत्नी और चार छोटे बच्चे छोड़ गया है। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया है।थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। रवि का अंतिम संस्कार शनिवार दोपहर गांव के श्मशान घाट में किया गया। इस दुखद घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है।