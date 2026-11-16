Moradabad News: सिविल लाइंस में युवती से छेड़खानी, विरोध पर परिजनों को पीटा

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18 वर्षीय पीड़ित युवती के भाई ने सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि शुक्रवार की शाम करीब सात बजे उसकी बहन पड़ोस में दुकान से सामान लेने गई थी। इस दौरान वहां अनिल आ गया और उसने छेड़खानी की। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता के परिवार के लोग आ गए। उन्होंने घटना का विरोध किया तो आरोपी अनिल के परिजनों ने युवती, उसके भाई और परिवार के अन्य लोगों के साथ मारपीट की। इस घटना में युवती, उसका भाई और ताई घायल हो गईं। सीओ सिविल लाइंस भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी अनिल, विमल, नीटू, महेंद्र, विपिन, जयपाल, हरिराज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।