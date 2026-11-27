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हादसा इतना जबरदस्त था जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की खबर मिलते ही युवक के परिवार में चीख-पुकार मच गई। संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र के ग्राम रायपुर कला निवासी पंकज राघव 25 वर्ष क्षेत्र के ही ग्राम मैनाठेर को गांव से ही बरात में आए थे। जानकारी के मुताबिक गांव के ही बरात में शामिल होने के बाद पंकज राघव अपने दो दोस्तों के साथ कार से डींगरपुर गांव की दिशा में चले गए जब वह वापस लौट रहे थे जब उनकी कार मुरादाबाद-संभल रोड पर गुजर रही थी तभी कार पहले से डिवाइडर से टकराते हुए अज्ञात वाहन से भिड़ी। जोरदार टक्कर लगते ही कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए जिनको तत्काल ही जिला अस्पताल को ले जाया गया। पुलिस के अनुसार सड़क हादसे में घायल ने पंकज ने दम तोड़ दिया जबकि मृतक के दोस्त आदित्य और सतेंद्र घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ जमा हो गई जिसके चलते यातायात प्रभावित हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी किरन पाल सिंह ने बताया कि मृतक पंकज राघव के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया और तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जा सकेगी। वहीं आकस्मिक हादसे से मृतक के परिजन भी गम से बेहाल हो गए। पुलिस से जानकारी के मुताबिक मृतक पंकज राघव की आगामी एक दिसंबर को शादी होने वाली थी जिसको लेकर तैयारियां चल रहीं थी लेकिन आकस्मिक हादसे से परिवार में शादी की खुशियां मातम में बदल गई और शादी की तैयारियां भी धरी की धरी रह गईं।

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कुंदरकी। मुरादाबाद-संभल रोड पर डींगरपुर के पास बुधवार की देर रात डिवाइडर से टकराने के बाद एक कार अनियंत्रित होकर अज्ञात वाहन से जा भिड़ी। हादसे में कार सवार बहजोई के एक युवक की जान चली गई जबकि उसके दो दोस्त घायल हो गया।