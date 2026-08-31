Moradabad News: सड़क हादसे में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत

अंसारियान निवासी पेंटर सलीम अंसारी की पत्नी यासमीन (50) शनिवार शाम अपने घर से दुकान पर दूध लेने के लिए पैदल जा रही थीं। इसी दौरान अचानक पीछे से आए निजी यात्री मैजिक वाहन ने यास्मीन को टक्कर मार दी। मैजिक की टक्कर से यास्मीन गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजन उन्हें पहले उपचार के लिए सीएचसी बिलारी ले गए। जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।परिजनों के अनुसार शनिवार देर रात जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस से कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया। रविवार सुबह नगर के कब्रिस्तान में यास्मीन का दफीना कर दिया गया। यास्मीन के परिवार में पति सलीम के अलावा दो बेटे अदीब और समीर तथा एक बेटी आलिया है। संवाद