Moradabad News: 20 सितंबर को बैलेट पेपर से होगा शिक्षक संघ का मतदान

विज्ञापन

20 सितंबर को वर्धमान कॉलेज बिजनौर में मतदान प्रस्तावित है। डॉ. पीके सिंह ने बताया कि महाविद्यालय परिसर में अनुशासन, सुरक्षा एवं निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का बैनर, पोस्टर,लगाना पूर्णतः वर्जित होगा। महाविद्यालय परिसर में प्रवेश के समय किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र अथवा आपत्तिजनक वस्तु लाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। महाविद्यालय परिसर में उपस्थित सभी शिक्षकों एवं आगंतुकों के बैठने के लिए टेंट में समुचित व्यवस्था की गई है। सभी को निर्धारित स्थान पर ही बैठना है। मतदान स्थल/मतदान कक्ष में केवल अधिकृत प्रत्याशियों एवं निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। अन्य किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा। मतदान कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व प्रत्येक मतदाता के पास मूल पहचान-पत्र होना अनिवार्य है। बिना मूल पहचान-पत्र के किसी भी व्यक्ति को मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान कक्ष के अंदर मोबाइल फोन ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। मोबाइल फोन के साथ किसी भी व्यक्ति को मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी प्रत्याशी भी मतदान कक्ष में प्रवेश करते समय अपना मोबाइल फोन बाहर निर्धारित स्थान पर रखेंगे।