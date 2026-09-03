फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Villagers protested against liquor shops on the Kanwar route.

Moradabad News: ग्रामीणों ने कांवड़ पथ पर शराब की दुकानों का किया विरोध

Thu, 03 Sep 2026 02:29 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Thu, 03 Sep 2026 02:29 AM IST
विज्ञापन
Villagers protested against liquor shops on the Kanwar route.
कांठ। कांवड़ पथ पर शराब की दुकानों का विरोध करते हुए गांव मोहड़ी हजरतपुर के ग्रामीणों ने फिर से अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। इसी के साथ एसडीएम से मिलकर शराब की दुकानों से होने वाली समस्याओं के बारे में बताया और इन्हें यहां से हटवाकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट कराने की मांग की।
विज्ञापन

बुधवार को कांठ के गांव मोहड़ी हजरतपुर के तमाम महिला और पुरुष ग्रामीण एकत्र होकर तहसील पहुंचे। यहां भाजपा पदाधिकारियों के साथ ग्रामीणों ने एसडीएम के नाम ज्ञापन तहसीलदार कपिल कुमार आजाद को देते हुए कहा कि कांवड़ पथ पर शराब की दुकानें नियम विरुद्ध हैं। जहां पर दुकानें हैं, वहां कुछ दूरी पर ही शनिदेव का मंदिर और एक धार्मिक आश्रम भी है।
विज्ञापन

यहां शराब की दुकानों पर पूरा दिन असामाजिक तत्व उत्पात मचाते हैं और आने-जाने वालों पर टिप्पणी कर गाली-गलौज करते हैं।
ग्रामीणों ने यहां से शराब की दुकानों को कहीं दूसरे स्थान पर शिफ्ट कराने की मांग की। इसके बाद ग्रामीण एसडीएम स्निग्धा चतुर्वेदी से भी मिले और अपनी समस्या को उनके समक्ष रखा। एसडीएम ने बताया कि उनके द्वारा पूर्व में आबकारी अधिकारी को पत्र भेजा हुआ है। ग्रामीणों और महिलाओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह शराब की दुकानों के पास ही धरना-प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन देते वालों में भाजपा नेता सत्यवान सिंह राजपूत, भाजपा के मंडलाध्यक्ष अंकुश कुमार चौहान, प्रमोद चौधरी, चंचल पाल, मनीष चौहान, मोनिका, दयावती, नीरज, रामवती देवी, ममता, सुषमा देवी, पूनम देवी, नन्हीं, ज्योति, दीया, दयावती, रीना, विमला, मीना, पिंका, पूजा देवी, नीरज रानी आदि रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed