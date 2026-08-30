Moradabad News: दुर्घटनाओं में घायल दो युवकों ने दम तोड़ा, पुलिस ने नहीं लिखी रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sun, 30 Aug 2026 02:28 AM IST
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ठाकुरद्वारा। अलग-अलग स्थानों पर हुईं मार्ग दुर्घटनाओं में घायल दो लोगों ने इलाज के दाैरान दम तोड़ दिया। दोनों ही मामलों की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जिससे परिजनों ने रोष व्यक्त किया है।
गांव जाफराबाद निवासी बाइक सवार शाकिर हुसैन (28) को शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे मंडी समिति के पास निजी बस के चालक ने टक्कर मार दी थी। जिससे वह घायल हो गए थे। दिल्ली में इलाज के दाैरान उन्होंने दम तोड़ दिया। र्व जिला पंचायत सदस्य और आजाद समाज पार्टी के नेता जरीफ अहमद मलिक परिजनों और ग्रामीणों के साथ कोतवाली पर पहुंचे। उन्होंने वहां प्रदर्शन कर आरोपी बस और उसके चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की।
दूसरी दुर्घटना में घायल जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ के गांव जिकरीवाला निवासी रविंद्र कुमार (45) की भी दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज परमार गांव बहापुर बलिया में तेंदुए की घटना के बाद वहां पर व्यस्त है। उन्होंने कहा कि दोनों दुर्घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
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गांव जाफराबाद निवासी बाइक सवार शाकिर हुसैन (28) को शुक्रवार सुबह साढ़े आठ बजे मंडी समिति के पास निजी बस के चालक ने टक्कर मार दी थी। जिससे वह घायल हो गए थे। दिल्ली में इलाज के दाैरान उन्होंने दम तोड़ दिया। र्व जिला पंचायत सदस्य और आजाद समाज पार्टी के नेता जरीफ अहमद मलिक परिजनों और ग्रामीणों के साथ कोतवाली पर पहुंचे। उन्होंने वहां प्रदर्शन कर आरोपी बस और उसके चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की।
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दूसरी दुर्घटना में घायल जनपद बिजनौर के थाना अफजलगढ़ के गांव जिकरीवाला निवासी रविंद्र कुमार (45) की भी दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज परमार गांव बहापुर बलिया में तेंदुए की घटना के बाद वहां पर व्यस्त है। उन्होंने कहा कि दोनों दुर्घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
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