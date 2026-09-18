Moradabad News: 70 वार्डों में एक साथ जले दो लाख दीप, स्वच्छता का दिया संदेश

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सुबह 6:30 बजे स्पंदन सरोवर के आसपास विशेष सफाई और ब्लैक स्पॉट ट्रांसफॉर्मेशन अभियान चलाया गया। इसके बाद सुबह नौ बजे कंपनी बाग से स्वच्छता जागरूकता रैली निकली। रैली जैन मंदिर, नगर आयुक्त कार्यालय, महिला थाना और पीली कोठी होते हुए पंचायत भवन पहुंची। इसमें जनप्रतिनिधियों, नगर निगम अधिकारियों-कर्मचारियों, सफाई कर्मियों, विद्यार्थियों, युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। नुक्कड़ नाटक और झांकियों के जरिये कचरा पृथक्करण, कंपोस्टिंग और सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने का संदेश दिया गया।पीली कोठी स्थित राष्ट्रीय एकता चौक पर सेवा कलश स्थापित किया गया और विकसित भारत-2047 का सामूहिक संकल्प लिया गया। अभियान के तहत 157 घंटे महासफाई अभियान भी शुरू हुआ है। शाम छह बजे नगर के 70 वार्डों समेत विभिन्न स्थानों पर दो लाख दीप जलाए गए। श्रीराम वाटिका, हनुमान वाटिका और संविधान पार्क में 25-25 हजार, मेजर ध्यानचंद भारतीय खेल पार्क में 15 हजार दीप जलाए गए। सभी 70 वार्डों में एक-एक हजार दीप समेत अन्य प्रमुख स्थानों पर 40 हजार दीप प्रज्वलित किए गए। महापौर विनोद अग्रवाल और नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल के नेतृत्व में चल रहे अभियान में निगम ने लोगों से दो अक्तूबर तक अपने घर, प्रतिष्ठान, मोहल्ले, वार्ड और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखने में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।