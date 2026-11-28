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गन्ना समिति वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में छह माह पूर्व पारित प्रस्ताव के आधार पर गन्ना समिति कार्यालय में सेल्फ प्रीपेल्ड केन हार्वेस्टर मशीन खरीदे जाने के 1.10 करोड़ रुपये के परियोजना को विभागीय उच्चाधिकारियों से मंजूरी मिल गई। सप्ताह भर पहले गन्ना समिति में केन हार्वेस्टर मशीन आ गई लेकिन दोनों इनफील्डर नहीं आए। यह इनफील्डर केन हार्वेस्टर मशीन के साथ चलते हैं। मशीन द्वारा किसान के खेत में खड़ा गन्ना काटने के बाद इनफील्डर में भरा जाता है और इनफील्डर से ट्रैक्टर और ट्रॉली में भरने के बाद गन्ना तोलने के लिए चीनी मिल को भेज दिया जाता है।अब तक जिन किसानों ने केन हार्वेस्टर मशीन का लाभ लेने के लिए गन्ना समिति कार्यालय में पंजीकरण कराया था वह इनफील्डर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सहकारी गन्ना विकास समिति के विशेष सचिव हशमुल हसन ने बताया कि इनफील्डर गन्ना समिति कार्यालय पहुंच गए हैं और केन हार्वेस्टर मशीन सप्ताह भर पहले समिति कार्यालय में आ चुकी है। अब केवल ट्रैक्टर ट्रॉली का इंतजार है जो मशीन द्वारा काटने के बाद इनफील्डर में भरा गन्ना चीनी मिल तक पहुंचाएगी। गन्ना विकास परिषद के वरिष्ठ निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि जो गन्ना किसान समिति कार्यालय में नियमानुसार पंजीकरण कराएंगे उन्हीं को यह मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। गन्ना समिति बिलारी के संचालक अमित कुमार का कहना है कि गन्ना छिलाई और ढुलाई के लिए मजदूरों की किल्लत की समस्या को देखते हुए यह केन हार्वेस्टर मशीन किसानों के लिए लाभदायक होगी।