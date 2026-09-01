फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Two convicts sentenced to life imprisonment for the gang-rape of a teenage girl.

Moradabad News: किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म में दो दोषियों को आजीवन कारावास

Tue, 01 Sep 2026 01:19 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
Two convicts sentenced to life imprisonment for the gang-rape of a teenage girl.
मुरादाबाद। पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 2 की विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत ने सोमवार को किशोरी को अगवा करने और दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने दो मुलजिम गेंदा लाल उर्फ गजराज और आदेश कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मैनाठेर थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवक ने मैनाठेर थाने में 15 जुलाई 2024 को पाकबड़ा के सब्जीपुर निवासी गेंदा लाल उर्फ गजराज और आदेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें युवक ने बताया कि आरोपी उसकी 16 वर्षीय बेटी को अगवा कर ले गए। पुलिस ने किशोरी को तलाश करने के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराए।
विज्ञापन

पीड़िता के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर केस में सामूहिक दुष्कर्म की धारा बढ़ाई। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ किशोरी के अपहरण, पॉक्सो एक्ट और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 2 की विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत में हुई। सोमवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गेंदा लाल उर्फ गजराज और आदेश कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि प्रत्येक दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed