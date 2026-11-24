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डिलारी। खेती की जमीन के विवाद में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां क्षेत्र के मुलावन गांव से हुई हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में मुलावन निवासी फिरासत हुसैन और नन्हे शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, वे आपस में खेती की जमीन के कब्जे को लेकर झगड़ रहे थे। थाना प्रभारी निरीक्षक शोकेंद्र सिंह ने बताया कि उनके खिलाफ शांतिभंग करने के आरोप में कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है।