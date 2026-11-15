Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Truck operator from Kundarki dies in Madhya Pradesh; family members left wailing in grief

Moradabad News: मध्यप्रदेश में कुंदरकी के ट्रक परिचालक की मौत, परिजनों में चीत्कार

Sun, 15 Nov 2026 02:19 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sun, 15 Nov 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
Truck operator from Kundarki dies in Madhya Pradesh; family members left wailing in grief
कुंदरकी। मध्यप्रदेश में कुंदरकी के ट्रक चालक अभिषेक शर्मा अचानक मौत हो गई। अभिषेक रात में खाना खाने के बाद सोया था और वह सुबह में मृत अवस्था में मिला। मौत की सूचना मिलते ही उसके परिजनों में चीत्कार मच गई है। शव लाने के लिए कुछ परिवार के लोग छतरपुर के लिए रवाना हो चुके हैं।
विज्ञापन

जानकारी के मुताबिक कुंदरकी नगर के मोहल्ला नूरुल्ला में प्राचीन शिवमंदिर निवासी अभिषेक शर्मा उर्फ पप्पी (42) मोहल्ले के ही एक ट्रक चालक के साथ परिचालक के रूप में काम करता था और ट्रक चलाने में भी मदद करता था। शुक्रवार की दोपहर में वह अपने साथी के साथ ट्रक में माल लादकर मध्यप्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले को गए थे। शनिवार को परिजनों को छतरपुर में अभिषेक शर्मा की मौत हो जाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही परिजनों गम बेहाल हो उठे। अभिषेक शर्मा की मौत किन परिस्थितियों में हुई जिसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी। बताते हैं कि रात में वही खाना खाने के बाद सोया था और सुबह में मृत पाया गया है। छतरपुर पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। वहीं परिजन शव लेने के लिए छतरपुर रवाना हो गए और रविवार की दोपहर तक शव घर पहुंचने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed