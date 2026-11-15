Moradabad News: मध्यप्रदेश में कुंदरकी के ट्रक परिचालक की मौत, परिजनों में चीत्कार

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जानकारी के मुताबिक कुंदरकी नगर के मोहल्ला नूरुल्ला में प्राचीन शिवमंदिर निवासी अभिषेक शर्मा उर्फ पप्पी (42) मोहल्ले के ही एक ट्रक चालक के साथ परिचालक के रूप में काम करता था और ट्रक चलाने में भी मदद करता था। शुक्रवार की दोपहर में वह अपने साथी के साथ ट्रक में माल लादकर मध्यप्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले को गए थे। शनिवार को परिजनों को छतरपुर में अभिषेक शर्मा की मौत हो जाने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही परिजनों गम बेहाल हो उठे। अभिषेक शर्मा की मौत किन परिस्थितियों में हुई जिसकी पुष्टि नहीं हो सकी थी। बताते हैं कि रात में वही खाना खाने के बाद सोया था और सुबह में मृत पाया गया है। छतरपुर पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर जांच कर रही है। वहीं परिजन शव लेने के लिए छतरपुर रवाना हो गए और रविवार की दोपहर तक शव घर पहुंचने की उम्मीद है।

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कुंदरकी। मध्यप्रदेश में कुंदरकी के ट्रक चालक अभिषेक शर्मा अचानक मौत हो गई। अभिषेक रात में खाना खाने के बाद सोया था और वह सुबह में मृत अवस्था में मिला। मौत की सूचना मिलते ही उसके परिजनों में चीत्कार मच गई है। शव लाने के लिए कुछ परिवार के लोग छतरपुर के लिए रवाना हो चुके हैं।