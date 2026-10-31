Moradabad News: पीतलनगरी के पारंपरिक हुनर पर संकट, कारीगरों की अगली पीढ़ी तैयार करना चुनौती

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जिले का हस्तशिल्प कारोबार पीतल के अलावा एल्युमिनियम, लोहा, स्टेनलेस स्टील और अन्य धातुओं से सजावटी व उपयोगी उत्पाद तैयार करता है। इनकी डिजाइन, बनावट और गुणवत्ता में कारीगरों का हुनर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मशीनों से उत्पादन के कुछ चरण आसान हुए हैं, लेकिन हाथ से की जाने वाली बारीक नक्काशी और विशेष फिनिशिंग के लिए अनुभवी कारीगरों की जरूरत बनी हुई है।मुरादाबाद ब्रास कारखानेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष आजम अंसारी ने बताया कि जिले में करीब दो हजार कारखाने हैं, जिनमें लगभग 50 हजार कारीगर काम करते हैं। कारीगरों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी विशेष सुविधाओं का अभाव है। वे भी चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और बेहतर भविष्य बनाएं। इसके अलावा ऐसी योजनाएं नहीं हैं, जिनसे उन्हें आर्थिक लाभ और सामाजिक सुरक्षा मिल सके। यही वजह है कि अधिकतर कारीगर अपने बच्चों को इस काम से जोड़ने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। सरकार की ओर से विशेष सुविधाएं और प्रोत्साहन मिले तो नई पीढ़ी को इस कारोबार से जोड़ने में मदद मिल सकती है।00नई पीढ़ी को हुनर से जोड़ना जरूरी-एमएचईए के अध्यक्ष नवेद उर रहमान ने बताया कि पारंपरिक कारीगरी को बचाने के लिए युवाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर देना भी जरूरी है। नक्काशी, एचिंग, धातु ढलाई, मोल्ड तैयार करने, पॉलिशिंग, एनामेलिंग और फिनिशिंग जैसे कामों के लिए अलग-अलग व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। अनुभवी कारीगरों को प्रशिक्षक बनाकर उनका हुनर युवाओं तक पहुंचाया जा सकता है। इसके साथ आधुनिक डिजाइन, नए उपकरणों और डिजिटल तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए।00तकनीक के साथ पारंपरिक कारीगरी बचाने पर जोर-यंग एंटरप्रेन्योर्स सोसाइटी (यस) मुरादाबाद के अध्यक्ष जेपी सिंह का कहना है कि हस्तशिल्प उद्योग की सबसे बड़ी पूंजी उसके कुशल कारीगर हैं। आधुनिक मशीनें उत्पादन में मदद कर सकती हैं, लेकिन हाथ की बारीक नक्काशी और विशेष फिनिशिंग में अनुभवी कारीगरों का महत्व बना रहेगा। सरकार, प्रशिक्षण संस्थानों और निर्यात संगठनों को मिलकर कौशल विकास केंद्र स्थापित करने चाहिए। यहां युवाओं को अनुभवी कारीगरों से व्यावहारिक प्रशिक्षण दिलाने के साथ रोजगार, बेहतर कार्य वातावरण, आधुनिक उपकरण और कौशल के अनुरूप पारिश्रमिक भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए।0025 एकड़ जमीन मिलने पर खुल सकेगा प्रशिक्षण केंद्र-जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) के उपायुक्त देवेंद्र कुमार ने बताया कि सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार क्षेत्र विकास योजना के तहत मुरादाबाद में प्रशिक्षण केंद्र खोला जा सकता है। इसके लिए कम से कम 25 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। जमीन जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। इस संबंध में प्रशासन से बातचीत की जाएगी। जमीन उपलब्ध होने पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। यहां हस्तशिल्प से जुड़े युवाओं को प्रशिक्षण देकर कुशल कारीगर तैयार किए जाएंगे।