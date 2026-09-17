Moradabad News: कुंदरकी में अपंजीकृत तीन अस्पताल व एक पैथोलॉजी सील
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Thu, 17 Sep 2026 02:12 AM IST
विज्ञापन
कुंदरकी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुंदरकी ब्लॉक के ग्राम मोहनपुर में चौराहे पर संचालित दो अपंजीकृत क्लीनिकों को सील कर दिया है जबकि कुंदरकी नगर में एक जच्चा बच्चा केंद्र को सील किया गया तो वहीं डींगरपुर गांव में एक पैथोलॉजी लैब पर भी सील लगाई गई है।
जानकारी के मुताबिक कुंदरकी सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ.सौरभ बरतरिया के नेतृत्व में स्वास्थ्य टीम ने तीन अस्पतालों के अलावा एक पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण किया तो संचालक अस्पताल संचालन संबंधी वैध कागजात नहीं दिखा सके। कार्रवाई के बाद बिना मानकों के चिकित्सा सेवाएं संचालित करने वालों में खलबली मच गई। चिकित्सा अधीक्षक डॉ सौरभ बरतरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल से प्राप्त शिकायतों के आधा
विज्ञापन
जानकारी के मुताबिक कुंदरकी सीएचसी के चिकित्सा अधीक्षक डॉ.सौरभ बरतरिया के नेतृत्व में स्वास्थ्य टीम ने तीन अस्पतालों के अलावा एक पैथोलॉजी लैब का निरीक्षण किया तो संचालक अस्पताल संचालन संबंधी वैध कागजात नहीं दिखा सके। कार्रवाई के बाद बिना मानकों के चिकित्सा सेवाएं संचालित करने वालों में खलबली मच गई। चिकित्सा अधीक्षक डॉ सौरभ बरतरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल से प्राप्त शिकायतों के आधा
विज्ञापन