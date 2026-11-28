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मोबिना का शव बृहस्पतिवार को घर में मिला था। उसके कमरे में एक चुनरी का फंदा भी मिला। मोबिना के भाई इरफान ने पति वसीम सहित ससुराल पक्ष के सात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इरफान ने आरोप लगाया है कि 10 लाख रुपये और कार की मांग पूरी न करने पर मोबिना की हत्या की गई। आरोपी दूसरे दिन भी पुलिस की पकड़ से बाहर रहे। कोतवाल ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद मोबिना के शव को परिजन रामपुर जनपद के स्वार ले गए, जहां उसे दफन कर दिया गया।

ठाकुरद्वारा। फरीदनगर की मोबिना की मौत फंदे से लटकने के कारण हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है।