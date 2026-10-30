Moradabad News: पीतल नगरी के तीन लाख दीयों से रोशन होगा देश

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लोहागढ़ और बर्तन बाजार की दुकानों पर दिवाली के लिए पीतल के दीपकों की खरीदारी हो रही है। पारंपरिक बनावट, चमक और टिकाऊपन के कारण ग्राहक इन्हें पसंद कर रहे हैं। बाजार में छोटे-बड़े आकार और अलग-अलग डिजाइन के दीपक उपलब्ध हैं। कारोबारी बताते हैं कि दिवाली नजदीक आने के साथ बिक्री में तेजी आई है। युवा बर्तन व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि मुरादाबाद के कारोबारी करीब तीन लाख पीतल के दीपक देश के विभिन्न हिस्सों में भेज चुके हैं। इनमें लखनऊ, आगरा, अयोध्या, दिल्ली और बिहार समेत अन्य स्थान शामिल हैं। स्थानीय ग्राहकों की मांग को देखते हुए बाजार में करीब 50 हजार दीपक उपलब्ध हैं। इसमें पारंपरिक गोल दीपक, मोर डिजाइन दीपक, नक्काशीदार दीपक, अखंड ज्योति समेत अन्य तरह के दीपक शामिल हैं। ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार दीपक खरीद रहे हैं।00बर्तन कारोबारी बोले...-दिवाली पर पीतल के दीपकों की मांग बनी रहती है। इस बार भी बाजार में 20 से 100 रुपये तक के दीपक उपलब्ध हैं। ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। छोटे दीपकों की मांग अधिक दिखाई दे रही है।-मयंक अग्रवाल, बर्तन कारोबारी-मुरादाबाद में तैयार पीतल के दीपकों की मांग देश के विभिन्न राज्यों में है। दिवाली से जुड़े दीपक और अन्य बर्तन भेजे जा चुके हैं। पीतल की चमक और आकर्षक बनावट के कारण इन उत्पादों को पसंद किया जाता है।-प्रियांशु अग्रवाल, बर्तन कारोबारी-स्थानीय बाजार में बिक्री के लिए करीब 50 हजार पीतल के दीपक उपलब्ध हैं। ग्राहक छोटे-बड़े आकार और अलग-अलग डिजाइन के दीपक खरीद सकते हैं। दिवाली नजदीक आने के साथ बाजार में इनकी खरीदारी बढ़ रही है।-अजय अग्रवाल, बर्तन कारोबारी