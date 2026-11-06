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Moradabad News: चोर की तलाश में आई हिमाचल प्रदेश की पुलिस खाली हाथ लौटी

Fri, 06 Nov 2026 02:25 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Fri, 06 Nov 2026 02:25 AM IST
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The Himachal Pradesh Police, who had arrived in search of a thief, returned empty-handed.
ठाकुरद्वारा। एक चोर की तलाश में ठाकुरद्वारा आई हिमाचल प्रदेश की पुलिस को आरोपी के न मिलने से खाली हाथ लौटना पड़ा। हिमाचल प्रदेश के जनपद कांगड़ा के थाना धर्मशाला की पुलिस बृहस्पतिवार को ठाकुरद्वारा पहुंची। कोतवाली पुलिस की मदद से नगर निवासी चोरी के आरोपी की तलाश में उसके घर पर छापा मारा लेकिन आरोपी नहीं मिला। परिजनों ने बताया कि वह आगरा में काम करने गया है। कोतवाल ने बताया कि पुलिस जांच के बाद चली गई है। आरोपी के खिलाफ चोरी का मुकदमा कायम है। कोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है।
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