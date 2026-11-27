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गन्ना समिति में भेजी गई सेल्फ प्रोपेल्ड केन हार्वेस्टर मशीन संबंधी प्रोजेक्ट पर 1.10 करोड़ रुपये का खर्च आया है। यह मशीन गन्ने के खेत पर पहुंचने के बाद प्रोजेक्ट कर्मी के निर्देशन में गन्ने की कटाई करेगी। मशीन के साथ जो इनफील्डर लगा होगा उसमें कटा हुआ गन्ना इकट्ठा होगा और इनफील्डर के साथ चलने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली में यह गन्ना भरने के बाद संबंधित चीनी मिल को तोल होने के लिए भेज दिया जाएगा। इस मशीन के संचालन के बाद न तो गन्ना किसानों को अपने गन्ने की छिलाई के लिए महंगे मजदूरों को लाना पड़ेगा और न ही चीनी मिल तक गन्ना ले जाने के लिए किराए का वाहन ढूंढना पड़ेगा।गन्ना समिति बिलारी को यह केन हार्वेस्टर मशीन मिले हुए एक सप्ताह हो गया है। क्षेत्र के गन्ना किसान गन्ना समिति कार्यालय पहुंचकर इस मशीन का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण भी करा रहे हैं। गन्ना समिति बिलारी के विशेष सचिव हशमुल हसन ने बताया कि अब तक लगभग डेढ़ सौ किसान गन्ना समिति कार्यालय में पंजीकरण करा चुके हैं लेकिन इनफील्डर न मिल पाने के कारण अभी तक किसानों के खेतों पर मशीन भेजा जाना संभव नहीं है। गन्ना परिषद बिलारी के वरिष्ठ निरीक्षक संजीव कुमार का कहना है कि इस मशीन का लाभ लेने वाले किसान को लगभग 50 से 60 रुपये प्रति क्विंटल का खर्च देना होगा। ऐसे गन्ना किसान को गन्ने के वजन के हिसाब से ही तोल पर्ची जारी की जाएगी।