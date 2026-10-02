Moradabad News: बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह कल
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:16 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:16 AM IST
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बिलारी। तहसील परिसर में बृहस्पतिवार को तहसील बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी पदाधिकारियों ने बैठक की। इसमें पदाधिकारियों ने बताया कि तीन अक्तूबर की दोपहर 12 बजे एसोसिएशन कक्ष में एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा।
समारोह के मुख्य अतिथि बार काउंसिल ऑफ यूपी के पूर्व अध्यक्ष शिरीष मेहरोत्रा होंगे। वह पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। एल्डर कमेटी पदाधिकारियों ने बार के सभी पदाधिकारी और सदस्यों से अपील की कि वह शपथ ग्रहण समारोह में निर्धारित यूनिफॉर्म पहनकर आएं। बैठक की अध्यक्षता एल्डर कमेटी के अध्यक्ष हाजी कमाल अकबर और संचालन कमेटी के सचिव रामकुंवर सिंह यादव ने किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष चौधरी विनय कुमार सिंह, सुनील कुमार, भगवान सरन माथुर, चेतन्यपाल सिंह व नवाब हुसैन आदि रहे। संवाद
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समारोह के मुख्य अतिथि बार काउंसिल ऑफ यूपी के पूर्व अध्यक्ष शिरीष मेहरोत्रा होंगे। वह पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। एल्डर कमेटी पदाधिकारियों ने बार के सभी पदाधिकारी और सदस्यों से अपील की कि वह शपथ ग्रहण समारोह में निर्धारित यूनिफॉर्म पहनकर आएं। बैठक की अध्यक्षता एल्डर कमेटी के अध्यक्ष हाजी कमाल अकबर और संचालन कमेटी के सचिव रामकुंवर सिंह यादव ने किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष चौधरी विनय कुमार सिंह, सुनील कुमार, भगवान सरन माथुर, चेतन्यपाल सिंह व नवाब हुसैन आदि रहे। संवाद
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