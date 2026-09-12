Moradabad News: बार एसोसिएशन ने नवाब हुसैन को बनाया चुनाव अधिकारी
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:14 AM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:14 AM IST
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बिलारी। तहसील बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए तहसील के वकीलों में सरगर्मी शुरू हो गई है। बार एसोसिएशन ने नवाब हुसैन को चुनाव अधिकारी नामित कर दिया है। एसोसिएशन का सदस्यता शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर है।
शुक्रवार दोपहर तहसील बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी के अध्यक्ष हाजी कमाल अकबर और सचिव रामकुंवर सिंह यादव ने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें तहसील बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष चौधरी विनय कुमार सिंह और महासचिव सुनील कुमार भी शामिल हुए। बैठक में चर्चा हुई कि बार एसोसिएशन की वर्तमान कमेटी का कार्यकाल पूरा होने पर निर्धारित समय सीमा में नई कमेटी का चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कराई जाए। सहमति बनने पर वरिष्ठ अधिवक्ता नवाब हुसैन को चुनाव अधिकारी नामित कर दिया गया। एल्डर कमेटी के अध्यक्ष हाजी कमाल अकबर और बार एसोसिएशन अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने नवाब हुसैन को मनोनयन पत्र सौंपा।
तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव ने बताया कि नई कार्यकारिणी की पूरी चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और नियमानुसार संपन्न कराई जाएगी। तहसील बार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि बीते लगभग 15 वर्षों से बार एसोसिएशन के चुनाव निर्विरोध होते चले आ रहे हैं। इस बार भी प्रयास किया जाएगा कि सभी पदों के दावेदारों में सहमति बनाकर निर्विरोध चुनाव करा लिया जाए।
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शुक्रवार दोपहर तहसील बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी के अध्यक्ष हाजी कमाल अकबर और सचिव रामकुंवर सिंह यादव ने कार्यकारिणी सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें तहसील बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष चौधरी विनय कुमार सिंह और महासचिव सुनील कुमार भी शामिल हुए। बैठक में चर्चा हुई कि बार एसोसिएशन की वर्तमान कमेटी का कार्यकाल पूरा होने पर निर्धारित समय सीमा में नई कमेटी का चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कराई जाए। सहमति बनने पर वरिष्ठ अधिवक्ता नवाब हुसैन को चुनाव अधिकारी नामित कर दिया गया। एल्डर कमेटी के अध्यक्ष हाजी कमाल अकबर और बार एसोसिएशन अध्यक्ष विनय कुमार सिंह ने नवाब हुसैन को मनोनयन पत्र सौंपा।
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तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव ने बताया कि नई कार्यकारिणी की पूरी चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और नियमानुसार संपन्न कराई जाएगी। तहसील बार के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि बीते लगभग 15 वर्षों से बार एसोसिएशन के चुनाव निर्विरोध होते चले आ रहे हैं। इस बार भी प्रयास किया जाएगा कि सभी पदों के दावेदारों में सहमति बनाकर निर्विरोध चुनाव करा लिया जाए।
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