Moradabad News: आजाद समाज पार्टी ने सांसद चंद्र शेखर के काफिले पर हुए हमले के विरोध में किया प्रदर्शन

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सिविल लाइंस स्थित आंबेडकर पार्क में बुधवार की सुबह कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटने शुरू हो गए थे। दोपहर करीब 12 बजे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने आंबेडकर पार्क से लेकर कलक्ट्रेट तक जुलूस निकाला और नारेबाजी की। इसके बाद पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम के सौंपा। ज्ञापन में बताया कि गोंडा में विनोद साहनी और रमेश कोरी के अलावा अयोध्या में राम लगन मौर्य की हत्या की गई थी। पीड़ित परिवारों से सांसद चंद्र शेखर आज मिलने जा रहे थे लेकिन 13 सितंबर 2026 को बाराबंकी में उनके काफिले पर हमला कर दिया था। जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए और वाहनों में नुकसान पहुंचा गया है। इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई कई जाए। लखनऊ के ईको पार्क में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे पंचायत सहायकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। 68500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में मामले में पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा दिए गए आदेश का तत्काल अनुपालन किया जाए। धार्मिक स्थानों को भेदभाव की भावनाओं से कार्रवाई नहीं की जाए। ज्ञापन पर पुष्पेंद्र राणा, प्रदीप सिंह, सुबोध कुमार गौतम अनूप सिंह, मो. नजारुल, मुनाफ अली, प्रदीप कुमार, अवनीश गौतम, पिंटू प्रधान, अरुण कुमार समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।