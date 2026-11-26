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भोजपुर क्षेत्र के ग्राम नेकपुर निवासी लेखराज का पुत्र सोंटी (17) मोहम्मद रिजवान उल हक मेमोरियल इंटर कॉलेज पीपलसाना में कक्षा 10 में पढ़ता था। वह बुधवार को पीपलसाना बाइक से ट्यूशन पढ़ने जा रहा था। तभी काशीपुर की ओर से आ रहे अज्ञात ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक सवार छात्र को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।उसी समय कांस्टेबल परवेज अपने पिता के साथ नानी हसीना बेगम की तीजे की फतहा में शामिल होने ग्राम गोट जा रहे थे। हादसा देखकर परवेज घबरा गए और उनकी बाइक ट्रॉली से टकरा गई, जिससे वह और उनके पिता घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सिपाही परवेज और उनके पिता को इलाज के लिए मुरादाबाद के हायर सेंटर भेजा। सिपाही परवेज वर्तमान में मुजफ्फरनगर के खतौली थाने में तैनात हैं।मृतक छात्र के चाचा बिजेंदर ने अज्ञात ट्रैक्टर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने छात्र का शव पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेज दिया। छात्र की मौत से परिवार में मातम छा गया। थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि अज्ञात ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी के लिए सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है। मृतक छात्र का अंतिम संस्कार दोपहर बाद किया गया।