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विधायक ने इमरतपुर, स्योंडारा, नसीरपुर भिक्का सहित अनेक ग्रामों में नुक्कड़ बैठकें कीं। उन्होंने कहा कि वोट हमारी ताकत है। अपने मताधिकार का प्रयोग करके ही हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। बैठकों में हाजी मोहम्मद उस्मान, भानु प्रताप यादव समेत कई लोग मौजूद रहे।

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बिलारी। सपा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान ने बृहस्पतिवार को क्षेत्र के कई गांवों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं से वोट बनवाने की अपील की।