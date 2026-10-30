Moradabad News: स्क्रैप लदे छह वाहन जब्त, 31.36 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी

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राज्य कर के अपर आयुक्त ग्रेड-1 अशोक कुमार सिंह के निर्देशन में मुरादाबाद जोन की सचल दल इकाइयों ने लखनऊ-दिल्ली हाईवे पर स्क्रैप लेकर जा रहे छह वाहनों को पकड़ किया। इनमें दो वाहन नजीबाबाद, एक धामपुर, दो अमरोहा और एक मुरादाबाद की सचल दल इकाइयों ने पकड़ा है। जांच में पता चला कि गाजियाबाद की एएम ट्रेडर्स ने 11.43 करोड़ की स्क्रैप, हिंडन एंटरप्राइजेज ने 43.88 करोड़ की स्क्रैप और इंडिया स्टील ट्रेडर्स ने 35.23 करोड़ रुपये की स्क्रैप प्रदेश के बाहर सप्लाई की है। तीनों फर्मों के कुल 90.54 करोड़ रुपये की सप्लाई पर 16.29 करोड़ रुपये की कर चोरी की। इस मामले में फर्म का पंजीकरण निरस्त कराने के लिए अपर आयुक्त, राज्य कर गाजियाबाद और अपर आयुक्त सीजीएसटी मेरठ को भी सूचना भेजी गई है।गाजियाबाद की बोगस तीन फर्मों का पता एकअपर आयुक्त ग्रेड 2 आरए सेठ ने बताया कि पकड़े गए वाहनों के ई-वे बिलों की जांच की गई। इसमें गाजियाबाद की एएम ट्रेडर्स, हिंडन एंटरप्राइजेज और इंडिया स्टील ट्रेडर्स नाम की तीन फर्में सामने आईं। तीनों फर्मों का पंजीकरण गाजियाबाद के हिंडन विहार क्षेत्र में एक ही पते पर है। इन फर्मों की ओर से गाजियाबाद से उत्तराखंड के लिए बड़े पैमाने पर आयरन स्क्रैप की सप्लाई दिखाई गई थी। इन फर्मों ने दिल्ली की ऐसी फर्मों से माल की खरीद दर्शायी, जिनका जीएसटी पंजीकरण निरस्त हो चुका था।मुरादाबाद की ग्लोबल मेटल इंडस्ट्रीज भी जांच के घेरे मेंएसआईबी शाखा ने मुरादाबाद की ग्लोबल मेटल इंडस्ट्रीज की भी जांच की। यह फर्म लेड इंगट का कारोबार करती है। फर्म की ओर से दिल्ली से मुरादाबाद के लिए माल की आपूर्ति प्राप्त करना दर्शाया गया है लेकिन व्यापार स्थल की जांच के दौरान दस्तावेज में घोषित माल नहीं मिला। इसके अलावा टोल ट्रैकिंग के जरिये वाहनों की आवाजाही की जांच में भी घोषित आपूर्ति पर सवाल खड़े हुए। जिन वाहनों से दिल्ली से मुरादाबाद माल लाया जाना दिखाया गया था, उनमें से अधिकांश की आवाजाही दूसरे स्थानों की ओर पाई गई। इस फर्म ने वर्ष 2023-24 से अब तक कुल 50.07 करोड़ रुपये की सप्लाई घोषित की है। इस पर 18 प्रतिशत की दर से 9.01 करोड़ रुपये कर बनेगा। वहीं उपलब्ध विवरण में सिर्फ 13.76 लाख रुपये नकद कर जमा किए जाने का उल्लेख है। ग्लोबल मेटल इंडस्ट्रीज ने 83.77 करोड़ रुपये की सप्लाई पर 15.07 करोड़ रुपये की कर चोरी की है। इसके अतिरिक्त आलम हैंडीक्राफ्ट फर्म स्वामी मो. असलम कैथवाली मस्जिद मुरादाबाद, नईम इंटरप्राइजेज फर्म स्वामी मो. नईम, पता रसूलपुर नगला खेम की भी जांच की गई हैं। इन दोनों फर्मों ने दिल्ली की निरस्त फर्मों से आपूर्ति प्राप्त की है। इन फर्मों ने 12.08 करोड़ एवं 21.68 करोड़ रुपये की आपूर्ति की गई है। इन फर्मों के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए सीजीएसटी विभाग को सूचना भेजी गई है। जांच में संयुक्त आयुक्त मिलिंद राज, शैलेन्द्र उपाध्याय, वामदेव राम त्रिपाठी, उपायुक्त उत्तम कुमार तिवारी, अखिलेश कुमार, सहायक आयुक्त अकबर हुसैन, संजय सरोज, राज्य कर अधिकारी अरविंद सिंह, विजेंद्र सिंह, धीरज सिंह शामिल रहे।