Moradabad News: बिलारी में 19 से 25 सितंबर तक होगी श्रीराम कथा

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19 सितंबर को दोपहर में नगर में कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद में गन्ना समिति परिसर में श्रीराम कथा शुरू होगी। कथा प्रतिदिन दोपहर तीन से छह बजे तक होगी। कथाव्यास अतुल कृष्ण भारद्वाज कथा सुनाएंगे।नगर के लक्ष्मण सरस्वती शिशु मंदिर जूनियर हाईस्कूल में रविवार को आयोजित श्रीराम कथा आयोजन समिति की बैठक में मथुरा से आए हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी ने कथा की तैयारियों के बारे में बताया। वहीं कथा आयोजन को लेकर बनाई गई 30 सदस्यीय समिति में मुन्ना श्रोती, मुकुल पांडेय, अभिषेक पांडेय, अखिलेश पांडेय, संजय राणा, दिनेश कुमार, अभिषेक राठौर, नितिन डुडेजा, नरेश गुप्ता, विश्वास यादव, कौशल ठाकुर, गोपेश पांडेय, विभोर पांडेय, पंकज चौहान, एकांत गुप्ता, आकाश गुप्ता व भगवान चंद सक्सेना को शामिल किया गया है। बैठक की अध्यक्षता श्रीकांत गुप्ता और संचालन निखिल पांडेय ने किया।इस अवसर पर गन्ना समिति के अध्यक्ष चौधरी विजय सिंह, सुरेश सैनी, विकास गुप्ता, मंगलसेन सैनी, ए के मुन्ना, निहाल सिंह लाठर, गुड्डू चौधरी, मनोज ठाकुर, किशनलाल प्रजापति, आशीष जादोन व दिनेश शर्मा आदि रहे। संवाद