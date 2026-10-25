शहीद एक्सप्रेस अग्निकांड मामला: कोच में पोटाश भरे बैग से लगी थी आग, बच्चे वाली गन भी मिली, इस शख्स की तलाश

प्रारंभिक तौर पर कोच में चार्जिंग सॉकेट के पास शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई। आग लगने और धुआं फैलने से यात्रियों में दहशत फैल गई। सुरक्षा के लिहाज से कोच में सवार सभी यात्रियों को नीचे उतार दिया गया। सूचना पर रेलवे पुलिस के साथ स्थानीय थाना पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। कोच में धुआं भरा होने के कारण यात्रियों को बाहर ही रखा गया। इस दौरान आग बुझाने के साथ बिजली के तारों की जांच की गई। रेलवे की टीम ने करीब आधे घंटे तक काम कर बिजली के सभी तार दुरुस्त किए और कोच को सामान्य किया। इसके बाद यात्रियों को दोबारा कोच में बैठाकर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया।