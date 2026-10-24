एमएलसी चुनाव: ढिल्लो के गढ़ अमरोहा में 93.88% वोटिंग, दानिश के बिजनौर में सिर्फ 68.12 फीसदी मतदान

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बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक चुनाव में भाजपा प्रत्याशी एवं एमएलसी डा. हरिसिंह ढिल्लो के गृह जनपद अमरोहा में जमकर वोट बरसे। बरेली-मुरादाबाद मंडल के नौ जिलों में सबसे अधिक अमरोहा में 93.88 प्रतिशत वोट पड़े जबकि सपा प्रत्याशी दानिश अख्तर के गृह जनपद बिजनौर में सिर्फ 68.12 फीसदी मतदान हुआ।



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जो नौ जिलों के मतदान प्रतिशत में आठवां स्थान है। इस चुनाव में दो मंडलों के कुल नौ जिले शामिल हैं। इसमें मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और पीलीभीत है। भाजपा से मौजूदा एमएलसी डा. हरिसिंह ढिल्लो और सपा से दानिश अख्तर चुनाव मैदान में रहे।

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ढिल्लो अमरोहा तो दानिश बिजनौर जिले के रहने वाले हैं। शुक्रवार को नौ जिलों में मतदान हुआ। मतदान करने में अमरोहा के शिक्षक सबसे आगे रहे। यहां सबसे अधिक वोट डाले गए। अमरोहा में 93.88 प्रतिशत मतदान हुआ। यहां के 5814 शिक्षकों में से 5458 ने मतदान में हिस्सा लिया।

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मतदान करने में दूसरे नंबर पर मुरादाबाद के शिक्षक रहे। यहां कुल 75.31 प्रतिशत मतदान हुआ। जबकि रामपुर तीसरे नंबर रहा है। रामपुर में 74.86 फीसदी शिक्षकों ने मतदान किया। दूसरी ओर बिजनौर जिला मतदान में पिछड़ गया।

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