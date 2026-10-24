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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   MLC elections: 93.88% voter turnout Dhillon stronghold Amroha, Bijnor—Danish turf—saw only 68.12% polling

एमएलसी चुनाव: ढिल्लो के गढ़ अमरोहा में 93.88% वोटिंग, दानिश के बिजनौर में सिर्फ 68.12 फीसदी मतदान

Sat, 24 Oct 2026 12:07 PM IST
Vimal Sharma अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: Vimal Sharma Updated Sat, 24 Oct 2026 12:07 PM IST
सार

बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉ. हरिसिंह ढिल्लो के गृह जनपद अमरोहा में सबसे अधिक 93.88 प्रतिशत मतदान हुआ। वहीं, सपा प्रत्याशी दानिश अख्तर के गृह जनपद बिजनौर में 68.12 प्रतिशत वोट पड़े। नौ जिलों में मतदान प्रतिशत के लिहाज से बिजनौर आठवें स्थान पर रहा।

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MLC elections: 93.88% voter turnout Dhillon stronghold Amroha, Bijnor—Danish turf—saw only 68.12% polling
MLC Election Moradabad - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक चुनाव में भाजपा प्रत्याशी एवं एमएलसी डा. हरिसिंह ढिल्लो के गृह जनपद अमरोहा में जमकर वोट बरसे। बरेली-मुरादाबाद मंडल के नौ जिलों में सबसे अधिक अमरोहा में 93.88 प्रतिशत वोट पड़े जबकि सपा प्रत्याशी दानिश अख्तर के गृह जनपद बिजनौर में सिर्फ 68.12 फीसदी मतदान हुआ।


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MLC elections: 93.88% voter turnout Dhillon stronghold Amroha, Bijnor—Danish turf—saw only 68.12% polling
MLC Election Moradabad - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

जो नौ जिलों के मतदान प्रतिशत में आठवां स्थान है। इस चुनाव में दो मंडलों के कुल नौ जिले शामिल हैं। इसमें मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं और पीलीभीत है। भाजपा से मौजूदा एमएलसी डा. हरिसिंह ढिल्लो और सपा से दानिश अख्तर चुनाव मैदान में रहे।

MLC elections: 93.88% voter turnout Dhillon stronghold Amroha, Bijnor—Danish turf—saw only 68.12% polling
MLC Election Moradabad - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

ढिल्लो अमरोहा तो दानिश बिजनौर जिले के रहने वाले हैं। शुक्रवार को नौ जिलों में मतदान हुआ। मतदान करने में अमरोहा के शिक्षक सबसे आगे रहे। यहां सबसे अधिक वोट डाले गए। अमरोहा में 93.88 प्रतिशत मतदान हुआ। यहां के 5814 शिक्षकों में से 5458 ने मतदान में हिस्सा लिया।

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MLC Election Moradabad - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मतदान करने में दूसरे नंबर पर मुरादाबाद के शिक्षक रहे। यहां कुल 75.31 प्रतिशत मतदान हुआ। जबकि रामपुर तीसरे नंबर रहा है। रामपुर में 74.86 फीसदी शिक्षकों ने मतदान किया। दूसरी ओर बिजनौर जिला मतदान में पिछड़ गया।

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MLC Election Moradabad - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

बिजनौर के 8442 शिक्षकों में से 5751 ने ही मतदान किया। बिजनौर का मतदान प्रतिशत 68.12 रहा। जो दोनों मंडल में सिर्फ पीलीभीत (61.73 %) से अधिक है। मतदान प्रतिशत के हिसाब से नौ जिलों में बिजनौर नीचे से दूसरे स्थान पर रहा।

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