बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक चुनाव में भाजपा प्रत्याशी एवं एमएलसी डा. हरिसिंह ढिल्लो के गृह जनपद अमरोहा में जमकर वोट बरसे। बरेली-मुरादाबाद मंडल के नौ जिलों में सबसे अधिक अमरोहा में 93.88 प्रतिशत वोट पड़े जबकि सपा प्रत्याशी दानिश अख्तर के गृह जनपद बिजनौर में सिर्फ 68.12 फीसदी मतदान हुआ।
एमएलसी चुनाव: ढिल्लो के गढ़ अमरोहा में 93.88% वोटिंग, दानिश के बिजनौर में सिर्फ 68.12 फीसदी मतदान
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: Vimal Sharma Updated Sat, 24 Oct 2026 12:07 PM IST
सार
बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉ. हरिसिंह ढिल्लो के गृह जनपद अमरोहा में सबसे अधिक 93.88 प्रतिशत मतदान हुआ। वहीं, सपा प्रत्याशी दानिश अख्तर के गृह जनपद बिजनौर में 68.12 प्रतिशत वोट पड़े। नौ जिलों में मतदान प्रतिशत के लिहाज से बिजनौर आठवें स्थान पर रहा।
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