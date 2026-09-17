Moradabad News: रक्तदान से होगी सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत

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भाजपा जिलाध्यक्ष आकाश पाल ने बताया कि आशीर्वाद का दीया के माध्यम से प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना के साथ सेवा और जनभागीदारी का संकल्प लिया जाएगा। महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने बताया कि बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर, फल वितरण किया जाएगा। दोपहर में पंचायत भवन में टूलकिट वितरण होगा। जबकि शाम सात बजे निर्माणाधीन परियोजनाओं और प्राचीन धार्मिक स्थलों पर दीप जलाए जाएंगे।000जनप्रतिनिधियों-पदाधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारीमुरादाबाद। सेवा संकल्प अभियान के लिए भाजपा महानगर की ओर से मंडलों में जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों को नामित किया गया है। मेयर विनोद अग्रवाल, एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त, एमएलसी गोपाल अंजान, महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला, दीपक गोयल, विशाल त्यागी को चंद्रनगर मंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं नगर विधायक रितेश गुप्ता को लाइनपार, मनीष कुमार को सिविल लाइंस, डॉ. विशेष गुप्ता को मध्यनगर, केके मिश्रा को दीवान का बाजार और संतोष सिंह को भोजपुर मंडल की जिम्मेदारी दी गई है।