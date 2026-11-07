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Moradabad News: सड़क पर किनारे चल रही थी रुकइया...तेज रफ्तार कार ने ले ली जान

Sat, 07 Nov 2026 02:47 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:47 AM IST
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Rukaiya was walking along the side of the road... a speeding car claimed her life.
मुरादाबाद। सड़क पर चंद कदमों का सफर 34 वर्षीय रुकइया की जिंदगी का आखिरी सफर बन गया। मां की आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए अमरोहा से मुरादाबाद आई रुकइया को क्या पता था कि यहां सड़क पर मौत उसका इंतजार कर रही है। चार नवंबर की रात रामगंगा विहार में सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट के सामने कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे का 47 सेकंड का वीडियो अब सामने आया है। इसमें कैद मंजर देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं।
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वीडियो सामने स्थित एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। फुटेज में दिखाई दे रहा है कि चार नवंबर की रात करीब आठ बजे रुकइया एक अन्य महिला के साथ सड़क पर अपनी साइड पैदल जा रही थी। दोनों सामान्य गति से आगे बढ़ रही थीं। इसी दौरान तेज रफ्तार कार वहां पहुंचती है और रुकइया और दूसरी महिला को टक्कर मार देती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल रुकइया को परिजन मुरादाबाद से अमरोहा ले गए और अस्पताल में भर्ती करा दिया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस हादसे में दूसरी महिला भी घायल हो गई लेकिन परिजन उसे घर ले गए। पुलिस उस महिला के बारे में भी जानकारी कर रही है। इस हादसे के दो दिन बाद भी पुलिस कार चालक का पता नहीं लगा सकी है।
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