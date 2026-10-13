Moradabad News: हरिद्वार-बिजनौर हाईवे पर आज रात 8 बजे तक रहेगा रूट डायवर्जन

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मुरादाबाद। बिजनौर जिले के नूरपुर में रेलवे ट्रैक पर मरम्मत कार्य चल रहा है। इस कारण हरिद्वार और बिजनौर हाईवे पर रूट डायवर्जन लागू किया गया है। यह व्यवस्था मंगलवार की रात आठ बजे तक प्रभावी रहेगी।पुलिस अधीक्षक यातायात रचना मिश्रा ने बताया कि यह डायवर्जन सोमवार सुबह छह बजे से शुरू किया गया था। मुरादाबाद से बिजनौर जाने वाले वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। हरिद्वार जाने वाले वाहनों को भी वैकल्पिक रास्तों से भेजा जा रहा है। इन वाहनों को अमरोहा होते हुए गजरौला भेजा जा रहा है। वहां से वह हापुड़ की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद मेरठ और मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे। भारी वाहनों के लिए विशेष मार्ग परिवर्तन किए गए हैं। यह रूट डायवर्जन मंगलवार की रात आठ बजे तक लागू रहेगा।टीएमयू और कैलसा मोड़ से डायवर्जनटीएमयू और कैलसा मोड़ से जिन भारी वाहनों को बिजनौर या उसके आगे जाना है। उन्हें शेरुआ चौराहा अगवानपुर की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। इन वाहनों को टीएमयू कट से ही अमरोहा होते हुए गजरौला भेजा जा रहा है। वहां से वह हापुड़, मेरठ और मुजफ्फरनगर होते हुए हरिद्वार भेजे जा रहे हैं।अन्य मार्गों पर यातायात परिवर्तनकाशीपुर तिराहे से बिजनौर जाने वाले वाहनों को हाईवे की तरफ भेजा जा रहा है। ये वाहन अमरोहा और हापुड़ होते हुए अपने गंतव्य स्थल की तरफ जा रहे हैं। मुरादाबाद जिले के उमरी चौराहे से कोई भी भारी वाहन बिजनौर की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। इन वाहनों को अमरोहा देहात की तरफ डायवर्ट किया गया है। ये वाहन भी अमरोहा, गजरौला और हापुड़ होते हुए अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं।