Moradabad News: भाजपा में बढ़ रहे टिकट के दावेदार...पहले नंबर पर क्षत्रिय और जाट

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जिताऊ उम्मीदवारों के चयन के लिए भाजपा अलग-अलग समय पर अलग-अलग एजेंसियों से तीन सर्वे करा चुकी है। इन तीन सर्वे में दावेदारों के 20 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहे थे। सर्वे के बाद अब दावेदारों की संख्या 38 तक पहुंच गई। करीब 18 दावेदार बढ़ गए। इन दावेदारों में सबसे ज्यादा संख्या क्षत्रिय बिरादरी की है। अभी तक तीन विधानसभा सीटों पर नाै क्षत्रियों ने अपनी दावेदारी पेश की है। इसमें भी सबसे ज्यादा ठाकुरद्वारा सीट पर पांच दावेदार हैं।इसके अलावा दावेदारों में दूसरे नंबर पर जाट बिरादरी आती है। जिले की तीन विधानसभा सीटों पर जाट बिरादरी से सात दावेदार सामने आ चुके हैं। कांठ सीट से सबसे अधिक चार जाट दावेदार सामने आए हैं। जबकि वैश्य समाज से टिकट मांगने वालों की संख्या चार है। नगर सीट से तीन दावेदार सामने आए हैं। वहीं यादव बिरादरी से भी दावेदारों की संख्या चार है। ये चारों दावेदार बिलारी विधानसभा क्षेत्र के हैं।वहीं ब्राह्मण, सैनी और पंजाबी बिरादरी से दावेदारों की संख्या तीन-तीन ही है। जबकि जाटव बिरादरी से दो और तीन दावेदार अन्य बिरादरियों से आते हैं। पार्टी की ओर से जल्द ही चाैथा सर्वे कराया जाएगा। इस सर्वे को लेकर दावेदार लगातार विधानसभा क्षेत्र में लोगों से संपर्क बनाए हुए हैं।00- पार्टी से जुड़े लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। टिकट मांगने का सभी को अधिकार है। अभी दावेदारों को लेकर प्रदेश नेतृत्व की ओर से कोई गाइड लाइन जारी नहीं हुई है। अगर क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से दावेदारों के नाम मांगे जाएंगे तो जिले से उनके नाम भेजें जाएंगे। - आकाश पाल, जिलाध्यक्ष भाजपा000भाजपा में किस बिरादरी से कितने दावेदारबिरादरीदावेदारों की संख्याक्षत्रियजाटयादववैश्यसैनीपंजाबीबाह्मणजाटव000अभी तक भाजपा में किस सीट से कितने दावेदारविधानसभा क्षेत्रदावेदारों की संख्यामुरादाबाद नगरमुरादबाद देहातकांठठाकुरद्वाराबिलारी11कुंदरकी000जिले की छह सीटों पर तीन चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारविधानसभा क्षेत्रप्रत्याशी-2022प्रत्याशी-2017प्रत्याशी-2012मुरादाबाद नगररितेश गुप्तारितेश गुप्तारितेश गुप्तामुरादाबाद देहातकेके मिश्राहरिओम शर्मासुरेश चंद्र सैनीकांठराजेश सिंह चुन्नू राजेश सिंह चुन्नूउत्तम पालठाकुरद्वाराअजय प्रताप सिंहराजपाल सिंह चाैहानसर्वेश सिंहकुंदरकीकमल प्रजापतिरामवीर सिंहरामवीर सिंहबिलारीपरमेश्वरलाल सैनीसुरेश सैनीठाकुर सुशील सिंह