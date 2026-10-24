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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Ramleela concludes with the coronation of Lord Ram and a 'Holi of flowers'.

Moradabad News: श्रीराम के राजतिलक व फूलों की होली के साथ रामलीला संपन्न

Sat, 24 Oct 2026 02:38 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:38 AM IST
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Ramleela concludes with the coronation of Lord Ram and a 'Holi of flowers'.
ठाकुरद्वारा। नगर में चल रही रामलीला शुक्रवार को देर रात भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने और उनका राजतिलक होने के साथ संपन्न हो गई।
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मथुरा वृंदावन के कलाकारों ने मंचन कर बताया कि रावण का वध करने के बाद श्रीराम पुष्पक विमान से पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटते हैं। उनके अयोध्या वापस आने पर वहां की जनता में खुशी की लहर दौड़ जाती है। दिवाली मनाई जाती है।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त ने भगवान श्री राम को तिलक लगाकर राजतिलक कार्यक्रम का शुभारंभ कराया। एमएलसी ने भगवान श्री राम के जीवन और उनके आदर्शों पर विस्तार से चर्चा की। उनके बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सफल बनाने का आह्वान किया।
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राजतिलक के बाद कलाकारों और रामलीला कमेटी के कार्यकर्ताओं ने फूलों की होली का भी मंचन किया। आरती और प्रसाद वितरण के साथ रामलीला अभिनय का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर रामलीला कमेटी के प्रबंधक अवनीश कुमार शर्मा, संरक्षक दिनेश कुमार पूठिया, विशाल अग्रवाल एडवोकेट, पंकज गुप्ता, भाजपा के मीडिया प्रभारी कमलेश कुमार, रवि जौहरी एडवोकेट आदि मौजूद रहे।
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