फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Rain alert: All schools up to Class 12 closed in Moradabad.

Moradabad News: बारिश का अलर्ट.. मुरादाबाद में बारहवीं तक के सभी स्कूल बंद

Sat, 26 Sep 2026 02:45 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:45 AM IST
विज्ञापन
Rain alert: All schools up to Class 12 closed in Moradabad.
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

मुरादाबाद। बारिश के अलर्ट को देखते हुए मुरादाबाद में 12वीं तक के सभी विद्यालय शनिवार को बंद रहेंगे। मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा में बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को अवकाश के आदेश जारी किए। आदेश सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ अन्य बोर्डों के स्कूलों पर भी लागू रहेगा।


मौसम विभाग ने 26 सितंबर को उत्तर प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ कई इलाकों में तेज हवा, गरज-चमक और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम में बदलाव का असर शुक्रवार से ही दिखाई दिया और मंडल के कई इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दौर 28 सितंबर तक जारी रह सकता है। डीआईओएस रितु तोमर द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि बच्चों की सुरक्षा और बारिश के दौरान आवागमन में होने वाली परेशानी को देखते हुए शनिवार को शिक्षण कार्य स्थगित किया गया है। विद्यालयों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने अभिभावकों से भी मौसम को देखते हुए बच्चों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर न भेजने की अपील की
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed