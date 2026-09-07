Moradabad News: जय जवान, जय किसान तिरंगा महायात्रा की तैयारियां तेज
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:17 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:17 AM IST
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कांठ। शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह की जयंती पर 28 सितंबर को होने वाली जय जवान-जय किसान तिरंगा महायात्रा की तैयारियों को तेजी से किया जा रहा है। कांठ के निवर्तमान भाजपा विधायक राजेश कुमार सिंह चुन्नू के नेतृत्व में प्रस्तावित तिरंगा महायात्रा की सफलता के लिए क्षेत्र के गांव-गांव पहुंचकर समर्थन जुटाया जा रहा है।
रविवार को भाजपा के जिलामंत्री विक्रांत सिंह ने गांव फूलपुर मिठ्ठनपुर, छज्जा नंगला, मधुवा खालसा, मधी, फोल्डा पट्टी, संदलीपुर, पचोकरा, भीकनपुर, रमपुरा, शेखूपुरा, मुंडाखेड़ी आदि गांवों में भ्रमण कर ग्रामीणों और युवाओं से संवाद किया। उन्होंने सरदार भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इस जय जवान-जय किसान तिरंगा महायात्रा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की।
उन्होंने कहा कि सरदार भगत सिंह के त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति को स्मरण करने तथा युवा पीढ़ी को उनके आदर्शों से प्रेरणा देने के उद्देश्य से तिरंगा महायात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीणों और युवाओं ने इस आयोजन में बढ़-चढ़कर सहभागिता करने का विश्वास दिलाया।
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रविवार को भाजपा के जिलामंत्री विक्रांत सिंह ने गांव फूलपुर मिठ्ठनपुर, छज्जा नंगला, मधुवा खालसा, मधी, फोल्डा पट्टी, संदलीपुर, पचोकरा, भीकनपुर, रमपुरा, शेखूपुरा, मुंडाखेड़ी आदि गांवों में भ्रमण कर ग्रामीणों और युवाओं से संवाद किया। उन्होंने सरदार भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इस जय जवान-जय किसान तिरंगा महायात्रा में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की।
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उन्होंने कहा कि सरदार भगत सिंह के त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति को स्मरण करने तथा युवा पीढ़ी को उनके आदर्शों से प्रेरणा देने के उद्देश्य से तिरंगा महायात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीणों और युवाओं ने इस आयोजन में बढ़-चढ़कर सहभागिता करने का विश्वास दिलाया।
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