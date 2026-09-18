Moradabad News: उत्तम मार्दव धर्म के संदेश के साथ मनाया पर्यूषण पर्व

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शाम को सुभाष जैन के संयोजन में भगवान की आरती हुई। संगीतकार अजीत जैन ने भजनों की धुनों से श्रद्धालुओं को भाव-विभोर किया। मध्य प्रदेश के शास्त्री प्रासु जैन ने उत्तम मार्दव धर्म का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि इसका भाव अहंकार और मान कषाय का त्याग कर मन, वचन और काया में विनम्रता, कोमलता और सहजता धारण करना है। शास्त्री के प्रवचन पर आधारित प्रश्न मंच आयोजित किया गया। विजेताओं को आशु जैन ने पुरस्कृत किया। रात में सलोनी जैन और तान्या जैन के संयोजन में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए ‘अनोखा रूप, अनोखी पहचान’ फैंसी ड्रेस शो हुआ। प्रतिभागियों को संजय, पंकज और अनुज जैन परिवार ने सम्मानित किया। दो लकी ड्रॉ के प्रायोजक गर्वित और शुभम जैन परिवार रहे। इस दौरान अध्यक्ष राजीव जैन ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर संगठन के मंत्री अरविंद जैन, महिला जैन समाज अध्यक्षा ममता जैन, मंत्री गौरी जैन, पंकज, नितिन आदि मौजूद रहे।