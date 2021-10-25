Moradabad News: पारकर रोड... चार माह में नाला तक नहीं बना, सड़क कब बनेगी
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:37 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:37 AM IST
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मुरादाबाद। शहर की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई सीएम ग्रिड योजना का काम ही लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। पारकर रोड से हैलेट रोड तक चल रहे निर्माण को करीब चार माह बीत चुके हैं लेकिन अब तक एक नाला तक पूरा नहीं हो पाया है। सड़क का निर्माण तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। धीमी गति से चल रहे काम के कारण स्थानीय लोगों और राहगीरों को रोजाना जाम और धूल-कीचड़ के बीच से गुजरना पड़ रहा है।
पारकर रोड से हैलेट रोड को जोड़ने वाला यह मार्ग कपूर कंपनी और रेलवे स्टेशन की ओर निकलने वाले वाहनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। निर्माण के लिए सड़क किनारे और कई जगह रास्ते में निर्माण सामग्री रख दी गई है। इससे पहले से सीमित जगह और संकरी हो गई है। आमने-सामने से वाहन आने पर निकलना मुश्किल हो जाता है। करीब 15 करोड़ रुपये की लागत से एक किमी लंबी इस सड़क का निर्माण व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण शुरू होने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि कुछ महीनों में सड़क की सूरत बदल जाएगी लेकिन काम की रफ्तार देखकर इंतजार बढ़ता जा रहा है। लोगों का सवाल है कि चार महीने में एक नाला तक पूरा नहीं हो सका तो सड़क बनने में कितना समय लगेगा। पैदल चलने वालों, दोपहिया वाहन चालकों और आसपास के दुकानदारों को परेशानी हो रही है। बारिश होने पर समस्या और बढ़ जाती है। रास्ते में कीचड़ और गड्ढों के कारण फिसलने का खतरा बना रहता है।
लोगों के कोट्स
चार महीने से निर्माण चल रहा है, लेकिन काम की रफ्तार देखकर लगता है कि अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। नाला तक पूरा नहीं हुआ है। सड़क कब बनेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। रोज आने-जाने वालों को धूल, कीचड़ और संकरे रास्ते की परेशानी झेलनी पड़ रही है।- उदय कुमार
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निर्माण सामग्री रास्ते के किनारे और कई जगह सड़क पर रखी है। इससे दुकान तक आने-जाने में भी लोगों को दिक्कत होती है। बारिश में कीचड़ हो जाता है और ग्राहक भी कम आते हैं। काम जल्दी पूरा हो तो दुकानदारों और राहगीरों दोनों को राहत मिले।- विक्की
रास्ता पहले ही ज्यादा चौड़ा नहीं है, ऊपर से निर्माण सामग्री रखी होने से जगह और कम हो गई है। सामने से वाहन आ जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। बारिश के बाद गड्ढों और कीचड़ से दोपहिया वाहन फिसलने का खतरा बना रहता है।- दिलीप
सीएम ग्रिड योजना से उम्मीद थी कि सड़क बनने के बाद आवागमन आसान होगा लेकिन फिलहाल निर्माण ही परेशानी बढ़ा रहा है। बरसात में पैदल चलने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं बचती। चार महीने में नाला पूरा नहीं हुआ तो सड़क बनने में कितना समय लगेगा, यही चिंता है।- जतिन
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वर्जन
कांवड़ यात्रा और बरसात के दौरान काम कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ था। सड़क के चौड़ीकरण के लिए हैलेट रोड से अतिक्रमण भी हटाया जाना है। काम शुरू होने के बाद डेढ़ माह में पूरा हो जाएगा।- अजीत कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त
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पारकर रोड से हैलेट रोड को जोड़ने वाला यह मार्ग कपूर कंपनी और रेलवे स्टेशन की ओर निकलने वाले वाहनों के लिए भी महत्वपूर्ण है। निर्माण के लिए सड़क किनारे और कई जगह रास्ते में निर्माण सामग्री रख दी गई है। इससे पहले से सीमित जगह और संकरी हो गई है। आमने-सामने से वाहन आने पर निकलना मुश्किल हो जाता है। करीब 15 करोड़ रुपये की लागत से एक किमी लंबी इस सड़क का निर्माण व सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण शुरू होने के बाद उन्हें उम्मीद थी कि कुछ महीनों में सड़क की सूरत बदल जाएगी लेकिन काम की रफ्तार देखकर इंतजार बढ़ता जा रहा है। लोगों का सवाल है कि चार महीने में एक नाला तक पूरा नहीं हो सका तो सड़क बनने में कितना समय लगेगा। पैदल चलने वालों, दोपहिया वाहन चालकों और आसपास के दुकानदारों को परेशानी हो रही है। बारिश होने पर समस्या और बढ़ जाती है। रास्ते में कीचड़ और गड्ढों के कारण फिसलने का खतरा बना रहता है।
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लोगों के कोट्स
चार महीने से निर्माण चल रहा है, लेकिन काम की रफ्तार देखकर लगता है कि अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। नाला तक पूरा नहीं हुआ है। सड़क कब बनेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। रोज आने-जाने वालों को धूल, कीचड़ और संकरे रास्ते की परेशानी झेलनी पड़ रही है।- उदय कुमार
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निर्माण सामग्री रास्ते के किनारे और कई जगह सड़क पर रखी है। इससे दुकान तक आने-जाने में भी लोगों को दिक्कत होती है। बारिश में कीचड़ हो जाता है और ग्राहक भी कम आते हैं। काम जल्दी पूरा हो तो दुकानदारों और राहगीरों दोनों को राहत मिले।- विक्की
रास्ता पहले ही ज्यादा चौड़ा नहीं है, ऊपर से निर्माण सामग्री रखी होने से जगह और कम हो गई है। सामने से वाहन आ जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है। बारिश के बाद गड्ढों और कीचड़ से दोपहिया वाहन फिसलने का खतरा बना रहता है।- दिलीप
सीएम ग्रिड योजना से उम्मीद थी कि सड़क बनने के बाद आवागमन आसान होगा लेकिन फिलहाल निर्माण ही परेशानी बढ़ा रहा है। बरसात में पैदल चलने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं बचती। चार महीने में नाला पूरा नहीं हुआ तो सड़क बनने में कितना समय लगेगा, यही चिंता है।- जतिन
वर्जन
कांवड़ यात्रा और बरसात के दौरान काम कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ था। सड़क के चौड़ीकरण के लिए हैलेट रोड से अतिक्रमण भी हटाया जाना है। काम शुरू होने के बाद डेढ़ माह में पूरा हो जाएगा।- अजीत कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त