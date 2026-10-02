चुनाव में संगठन की सक्रियता, कार्यकर्ताओं में तालमेल अहम : भंडूला
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:38 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:38 AM IST
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मुरादाबाद। भाजपा महानगर मुरादाबाद की ओर से कार्यालय में शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिसमें चुनाव में जीत के लिए रणनीति बनाई गई।
महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने कहा कि प्रत्येक मतदाता से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हुए उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जाए। चुनाव में संगठन की सक्रियता और कार्यकर्ताओं का आपसी समन्वय महत्वपूर्ण है।
जिला प्रभारी एवं प्रदेश मंत्री प्रमेंद्र जांगड़ा ने मतदान के दिन प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे, इसके लिए कार्यकर्ताओं को पूरी जिम्मेदारी और समन्वय के साथ कार्य करना होगा।
इस दाैरान एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त, विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी गोपाल अंजान, महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शैफाली सिंह, हरिओम शर्मा आदि माैजूद रहे।
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वहीं भाजपा जिला कार्ययोजना बैठक में चुनाव की तैयारियों, शिक्षक मतदाताओं से संपर्क पर चर्चा की गई। जिला प्रभारी विकास अग्रवाल ने कहा कि चुनावी अभियान में व्यक्तिगत संपर्क, संवाद और संगठनात्मक समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
इस दाैरान जिलाध्यक्ष आकाश पाल, राकेश सिंह, राजपाल चौहान, सुरेश सैनी, नवीन चौधरी, आदित्य शंख्यधर, संजय ढाका, चौधरी हुकुम सिंह आदि माैजूद रहे।
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महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने कहा कि प्रत्येक मतदाता से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करते हुए उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया जाए। चुनाव में संगठन की सक्रियता और कार्यकर्ताओं का आपसी समन्वय महत्वपूर्ण है।
जिला प्रभारी एवं प्रदेश मंत्री प्रमेंद्र जांगड़ा ने मतदान के दिन प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे, इसके लिए कार्यकर्ताओं को पूरी जिम्मेदारी और समन्वय के साथ कार्य करना होगा।
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इस दाैरान एमएलसी डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त, विधायक रितेश गुप्ता, एमएलसी गोपाल अंजान, महापौर विनोद अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. शैफाली सिंह, हरिओम शर्मा आदि माैजूद रहे।
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वहीं भाजपा जिला कार्ययोजना बैठक में चुनाव की तैयारियों, शिक्षक मतदाताओं से संपर्क पर चर्चा की गई। जिला प्रभारी विकास अग्रवाल ने कहा कि चुनावी अभियान में व्यक्तिगत संपर्क, संवाद और संगठनात्मक समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
इस दाैरान जिलाध्यक्ष आकाश पाल, राकेश सिंह, राजपाल चौहान, सुरेश सैनी, नवीन चौधरी, आदित्य शंख्यधर, संजय ढाका, चौधरी हुकुम सिंह आदि माैजूद रहे।