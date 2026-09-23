Moradabad News: बार एसोसिएशन चुनाव के लिए अनेक पदों पर हुए नामांकन

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वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर केवल अब्दुल कुददूस और कोषाध्यक्ष पद पर शिवानी के नामांकन कराने से दोनों के निर्विरोध चुने जाने की संभावना है। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के तीन पदों के लिए अभिषेक शर्मा, फहीमउद्दीन और राहुल कुमार ने नामांकन पत्र जमा किए। अध्यक्ष पद पर आफाक हुसैन और अजयपाल सिंह तथा महासचिव पद पर परमजीत सिंह और यशवंत सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किए।वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य के छह पदों पर वेदराम, तबरेज, मोहित सिंह, अवधेश शर्मा, मनोज कुमार और संजीव कुमार तथा जूनियर कार्यकारिणी सदस्य के छह पदों पर सना रियाज, बंटी सिंह, जितेंद्र नायक, रवि कुमार, साजिद मलिक और अनुभव शर्मा आदि ने नामांकन पत्र जमा किए।एल्डर कमेटी के अध्यक्ष हाजी कमाल अकबर के तहसील स्थित चेंबर में प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किए। चुनाव अधिकारी नवाब हुसैन ने बताया कि जांच में सभी प्रत्याशियों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। बुधवार को प्रत्याशियों द्वारा नाम वापसी की जा सकेगी, उसके बाद ही चुनावी तस्वीर साफ हो पाएगी।