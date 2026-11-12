अहलेबैत की मुहब्बत के बिना जन्नत नहीं : मौलाना इकरार

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मौलाना ने बताया कि यह ब्रह्मांड रसूल ए करीम और अहलेबैत के कारण बना है। जनाबे फातिमा जहरा रसूल ए करीम की वारिस थीं। बागे फिदक पर उनका अधिकार था, जिस पर अवैध कब्जा कर लिया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई।मौलाना ने हजरत फातिमा जहरा की शहादत का बयान किया। उन्होंने कहा कि रसूल ए इस्लाम के निधन के बाद अहलेबैत पर जुल्म शुरू हो गए। रसूल की बेटी के घर को आग लगा दी गई और उन पर जुल्म किए गए। इन जुल्मों के कारण उनकी शहादत हुई। फिदक फाउंडेशन की ओर से आयोजित दूसरी मजलिस में अरबाज हैदर रिजवी ने मरसिया पढ़ा। मौलाना अफजल मेंहदी नकवी, गुलाम मेहंदी नकवी, नय्यर अब्बास रिजवी और अजहर अब्बास नकवी ने विचार व्यक्त किए। नावेद रिजवी ने संचालन किया। संवाद