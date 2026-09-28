यूपी का मौसम: 57 साल बाद नवंबर से ठंडा सितंबर, भादो के आखिरी दिन रिकॉर्ड बारिश; दस सबसे कम और अधिकतम तापमान

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24 घंटे में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे 57 वर्ष बाद सितंबर का महीना नवंबर से भी ठंडा हो गया। नवंबर माह का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि 26 सितंबर का अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विज्ञापन



इससे पहले सितंबर में सबसे कम अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस 23 सितंबर 1969 को दर्ज किया गया था। मानसून का सीजन 30 सितंबर तक रहेगा।

24 घंटे में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे 57 वर्ष बाद सितंबर का महीना नवंबर से भी ठंडा हो गया। नवंबर माह का औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि 26 सितंबर का अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा।इससे पहले सितंबर में सबसे कम अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस 23 सितंबर 1969 को दर्ज किया गया था। मानसून का सीजन 30 सितंबर तक रहेगा।

चमक और गरज के साथ बारिश

सीजन के अंतिम चरण में शुक्रवार रात 12 बजे से चमक और गरज के साथ बारिश शुरू हुई। तेज हवाओं के साथ दिनभर कभी हल्की और कभी तेज बारिश होती रही।

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इसकी वजह से तापमान तेजी से नीचे गिरा और शनिवार को दोपहिया वाहन पर निकले लोगों को दिन में ही सिहरन महसूस होने लगी। शाम से रात तक सिहरन ने ठिठुरन जैसा अहसास शुरू करा दिया।





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110 मिमी बारिश ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए

मौसम विज्ञान विभाग के डाटा संग्रह केंद्र प्रभारी निसार अहमद का कहना है कि शनिवार सुबह 8:30 बजे तक 21.4 मिमी और शाम 5:30 बजे तक 79.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। देर रात तक कुल 110 मिमी बारिश ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए।





यह इस सीजन की सबसे अधिक बारिश है। शनिवार को अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री और न्यूनतम 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 9.4 डिग्री कम रहा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच में अंतर सिर्फ दो डिग्री सेल्सियस का रहने के कारण ठंड का अहसास एकाएक बढ़ गया।





शनिवार सुबह आर्द्रता 98 फीसदी और शाम को 100 फीसदी रही। लखनऊ मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक एम. दानिश ने बताया कि उत्तर-मध्य प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बना था। फिर यह धीरे-धीरे खिसक कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर आ गया है।

इसके प्रभाव से मुरादाबाद समेत आसपास के जनपदों में भारी बारिश हो रही है। हवा की दिशा भी लगातार बदल रही है। सुबह हवा पूर्व से पश्चिम 5 से 10 किमी की रफ्तार से चली, जबकि शाम को पश्चिम से पूर्व 10 से 15 किमी की रफ्तार से चली।

सितंबर माह के दस सबसे कम अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड तापमान (डिग्री सेल्सियस) तारीख 22.6 23 सितंबर 1969 22.8 24 सितंबर 1969 23.2 16 सितंबर 2005 23.4 17 सितंबर 2005 23.5 19 सितंबर 2020 23.7 07 सितंबर 1975 24.0 23 सितंबर 2010 24.4 11 सितंबर 2002 24.5 18 सितंबर 2020 24.7 02 सितंबर 2006

पूर्णिमा यानी भादो माह के आखिरी दिन शनिवार को शहर व आसपास के इलाके ने इस सीजन की सबसे ज्यादा बरसात का सामना किया। शुक्रवार रात 12 बजे से शुरू हुआ बारिश का दौर शनिवार देर रात तक जारी रहा।