नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पवन कुमार को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। दुष्कर्म के चलते नाबालिग बिन ब्याही मां बन गई थी। तनाव के चलते नाबालिग ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की थी। मझोला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 25 अक्तूबर को डिडोरी निवासी पवन, उसके भाई शिवम और पिता नन्हें सिंह के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आरोप लगाया कि वह मजदूरी करने के लिए हरियाणा गया था। 20 फरवरी 2026 की रात गांव डिडोरी निवासी पवन ने उसकी नाबालिग बेटी को डराकर परिवार के अन्य लोगों को नींद की गोली खिलवा दी और तमंचे के बल पर बेटी के साथ दुष्कर्म किया। तीन दिन तक आरोपी ने बेटी को डरा-धमकाकर शोषण किया।मानसिक तनाव के चलते बेटी ने 27 फरवरी को जहर खाकर जान देने की कोशिश की। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। 12 अक्तूबर को हालत बिगड़ने पर पिता हरियाणा से घर लौटकर आया तो बेटी ने आपबीती सुनाई। बताया कि वह आठ माह की गर्भवती है।आरोप लगाया कि गांव के कुछ लोगों ने उन्हें थाने जाने से रोक दिया। 21 अक्तूबर को नाबालिग ने घर में ही एक बच्ची को जन्म दिया। इसके बाद पिता ने थाने पर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह का कहना है कि शुक्रवार को मझोला थाना प्रभारी रविंद्र कुमार की टीम ने आरोपी पवन को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया है।