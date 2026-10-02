Moradabad News: गोवर्धन पूजा से दिया प्रकृति और गोसेवा का संदेश

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कथा व्यास ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत, गोमाता और प्रकृति की पूजा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि गोवर्धन पूजा केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति संरक्षण, गौ सेवा और पर्यावरण के प्रति सम्मान का संदेश भी देती है। महाराज ने श्रद्धालुओं से आस्था के साथ समाज और प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया।पंडित राजकुमार गोस्वामी ने सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों पर श्रद्धालु भावविभोर होकर झूमते नजर आए। मुख्य यजमान एवं सीता रसोई ट्रस्ट के अध्यक्ष उदयभान सिंह और सुखप्रीत सिंह ने व्यास पीठ की पूजा की। दैनिक यजमान हृदयेश कुमार सिंह, बिना सिंह, इंजीनियर सुनील कुमार शर्मा और शिखा शर्मा ने पूजा-अर्चना की। इस मौके पर नरेश अरोड़ा, विवेक पांडे, दीपक गुप्ता, सत्य प्रकाश वार्ष्णेय, राकेश वर्मा, जूही माथुर, शरद माथुर, ममता माथुर, जीवन लता शर्मा, सुनील कुमार शर्मा, अंजू पांडे, सीमा गुप्ता आदि मौजूद रहे।