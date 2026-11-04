Moradabad News: झोलाछाप की पुड़िया बनी जानलेवा, खाने के 10 मिनट बाद बच्ची की मौत

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चुचैला कलां में जान गंवाने वाली राजिया (सात) गांव के प्राथमिक विद्यालय में कक्षा दो की छात्रा थी। मजदूरी करने वाले उसके पिता राशिद ने बताया कि सोमवार रात रजिया को गले में दर्द की समस्या पर गांव में खुद के मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर की तरह इलाज करने वाले नूर मोहम्मद को दिखाया। वहां बच्ची को पुड़िया में पीसकर दवा दी गई। इसके 10 मिनट बाद बेटी के मुंह से झाग आने लगे और हाथ-पांव अकड़ गए। इस पर मंडी धनौरा सीएचसी ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।ग्रामीणों ने बताया कि बच्ची के शव के साथ राशिद ने गांव लौटकर जब आरोपी से शिकायत की तो उसने व साथ जुटे लोगों ने विवाद शुरू कर दिया। इससे कुछ देर दोनों पक्षों के बीच बहस और हंगामा होता रहा। हालांकि देर रात गांव के कुछ लोगों ने दोनों के बीच समझौता करा दिया। बाद में राशिद ने पुलिस से शिकायत कर दी। सीओ अंजलि कटारिया ने बताया कि शिकायत मिलते ही बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। धनौरा के इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी नूर मोहम्मद को हिरासत में ले लिया है।00सीएमओ ने मांगी रिपोर्टसीएमओ डॉ. रमाकांत सागर ने बताया कि धनौरा क्षेत्र में झोलाछाप के इलाज से बच्ची की मौत के मामले में सीएचसी प्रभारी से रिपोर्ट मांगी गई है।इस बाबत पूछने पर सीएचसी अधीक्षक राहुल कुमार ने बताया कि वह अभी लखनऊ में हैं। लौटकर मामले को गंभीरता से दिखवाया जाएगा।